Еще один дом в ЖК «Южная Битца» поставили на кадастр

Дом на 780 квартир поставили на кадастровый учет в жилом комплексе «Южная Битца» в Ленинском округе. Там обустроили подземный паркинг на 309 машин

Как рассказали в региональном Минжилполитики, постановка на кадастровый учет даст возможность дольщикам оформить права собственности, записаться детей в сады и школы, прикрепиться к поликлинике и совершать юридические процедуры.

Площадь корпуса превышает 66 тысяч квадратных метров, в нем обустроили 780 квартир и свыше 200 кладовых. В подъездах работают лифты с пониженным уровнем шума и плавным ходом. На первых этажах откроют коммерческие объекты.

Во дворе дома провели благоустройство, там создали места для отдыха и игр, а также спортивные площадки и футбольное поле.

Всего на территории микрорайона будет 12 зданий, четыре детских сада, две школа и поликлиника. Проект реализовали уже на 80%.