Еще один дом в ЖК «Ярославский» в Мытищах поставили на кадастр

В жилом квартале «Ярославский» в городском округе Мытищи поставили на государственный кадастровый учет новый многоквартирный дом. Участники долевого строительства получили возможность зарегистрировать право собственности на жилье, оформить прикрепление к медицинским учреждениям, записать детей в школы и решить другие вопросы.

Успешная регистрация стала результатом взаимодействия Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону.

Здание рассчитано на 1512 квартир суммарной площадью почти 60 тысяч квадратных метров. В новом доме предусмотрели различные планировочные решения — от компактных студий до трехкомнатных вариантов, часть которых оборудована французскими балконами. Входные группы выполнили без ступеней и порогов, что облегчает доступ маломобильным жителям и гостям.

Во дворе разместили игровые и рекреационные зоны для детей и взрослых.

В квартале «Ярославский» заселили уже 25 жилых корпусов. Также там работают четыре детских сада, поликлиника, две школы общей вместимостью свыше двух тысяч учеников и спортивная школа, где предусмотрены инклюзивные программы.

Территорию окружают четыре лесопарковые зоны, неподалеку расположены благоустроенная набережная реки Яузы и Рупасовские пруды.