Еще один дом в ЖК «Ильинские Луга» в Красногорске поставили на кадастр

В Красногорске завершили важную процедуру для одного из домов жилого проекта «Ильинские Луга». Здание официально поставили на кадастровый учет.

Это открывает для будущих владельцев квартир возможность оформить право собственности, зарегистрироваться по месту жительства, прикрепиться к медицинским учреждениям, а также устроить детей в школы и детские сады.

Постановка объекта на кадастровый учет стала результатом совместной работы регионального Министерства жилищной политики и подмосковного управления Росреестра.

Жилой корпус рассчитан на 543 квартиры суммарной площадью почти 22 тысячи квадратных метров. В проекте представлены различные форматы жилья — от компактных студий до просторных трехкомнатных квартир.

При проектировании входных групп акцент сделали на безбарьерную среду, что обеспечивает комфортный доступ для всех категорий жителей. Придомовую территорию благоустроили: там предусмотрели пространства для отдыха и игровые зоны для детей и взрослых.

Жилой квартал «Ильинские Луга» активно развивается. На территории уже построили 28 жилых домов, а также школу на 1500 учеников и четыре детских сада, рассчитанных в общей сложности на 1200 мест.

Параллельно продолжается возведение еще одной школы, детского сада, поликлиники и пожарного депо.

Особое внимание в проекте уделили комфортной городской среде. Через территорию квартала проходит широкий озелененный пешеходный бульвар, а сами дома имеют среднюю этажность — девять уровней — и отличаются большими окнами, благодаря чему квартиры и дворы наполнены естественным светом.

Для досуга жителей открыли тематическое игровое пространство «Гравити» с элементами, вдохновленными космосом, где предусмотрены зоны для активных игр и спокойного отдыха.