Еще один дом в ЖК «Белая Дача парк» в Котельниках поставили на кадастр

В жилом комплексе «Белая Дача парк» в Котельниках еще один многоквартирный дом успешно прошел процедуру кадастрового учета. Это открывает для дольщиков возможность официально оформить право собственности на квартиру.

Кроме того, они смогут решить насущные бытовые вопросы: прикрепиться к поликлинике, определить детей в школы и детские сады.

Дом поставили на кадастр благодаря слаженной работе Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.

Новый корпус представляет собой 25-этажное здание, в котором размещены 744 квартиры.

Общая площадь жилых помещений разнообразной планировки, которая включает студии, классические варианты и трехкомнатные квартиры евроформата, превышает 32 тысячи квадратных метров.

Для удобства жителей на первых этажах появятся коммерческие помещения, где в скором времени откроют магазины, аптеки, кофейни, пункты выдачи.

Входные группы оборудованы с учетом потребностей маломобильных жителей и гостей дома.

Во дворе обустроили современные детские игровые площадки, уютные зоны отдыха и парковочные места.

Проект «Белая Дача парк» позиционируется как комплекс с развитой собственной инфраструктурой. В квартале уже работают два детских сада. Запланировано строительство еще трех дошкольных учреждений, школы и поликлиники.

Центральным местом для отдыха и прогулок стал широкий пешеходный бульвар, на котором расположена уникальная игровая зона PlayHub «Ферма». На площадке находятся дом-мельница, искусственный ручей и множество развивающих элементов.