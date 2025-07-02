Еще один дом в поселке Горшково подключили к газу в Дмитровском округе

Реализация президентской программы «Социальная газификация» продолжается в муниципалитете. Еще один дом получил доступ к голубому топливу в поселке Горшково.

Хозяин дома рассказал, что ждал этой возможности три года. «Многие соседи подключили платно, а я решил дождаться программы. Теплый пол сделаю в детской, с газом будет хорошо», — поделился радостью житель Горшкова.

Строительство нового газопровода активно ведется в деревне Тендиково. Его общая длина составит 582 метра, в процессе подключения — 19 вводов к домам заявителей.

Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Михаил Шувалов назвал газификацию важным шагом к повышению качества жизни жителей Дмитровского округа. «Каждое новое подключение — это не просто трубы и вводы, это тепло в домах, комфорт и экономия для семей», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Программа социальной газификации позволяет бесплатно подвести газ до границ участка, собственник платит только за внутреннее подключение и оборудование.

В период с 2021 по 2025 год в Дмитровском округе присоединились к программе 194 населенных пункта и 61 СНТ.