Еще один дом в поселке Деденево подключили в газу в Дмитровском округе

Газификация населенных пунктов активно продолжается в муниципалитете. На днях долгожданное голубое топливо пришло еще в один дом в поселке Деденево.

Хозяйка дома Екатерина рассказала, что они ждали газификации около двух лет. Раньше отапливали помещения углем, потом перешли на электричество. «С газом, уверены, будет значительно легче. Главный плюс, я думаю, в низкой стоимости топлива. Слесари — настоящие профессионалы, они справились быстро и качественно» — поделилась жительница поселка.

Догазификация подразумевает строительство газопровода до границ земельных участков без привлечения средств жителей. Строительно-монтажные работы внутри границ участка и подготовка к подключению газа выполняются за счет собственника дома.

Подать заявку на догазификацию можно в любое время при соблюдении следующих условий: домовладение должно быть зарегистрировано, а дом — находиться в населенном пункте, где уже есть действующий распределительный газопровод.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что в рамках президентской программы «Социальная газификация» уже сделаны важные шаги к улучшению качества жизни жителей округа. «Это значимые изменения: тепло в домах, уют и комфорт. Масштабная работа продолжается», — сказал он.