Еще один дом в Мариуполе восстановят под контролем подмосковных специалистов

Еще один жилой дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя восстановят под контролем специалистов подмосковного технадзора. В нем заменят коммуникации, обновят фасад и кровлю.

Как рассказали в региональном МинЖКХ, в здании уже выполнили общестроительные работы, заменили системы водоснабжения, отопления и канализационные сети.

Сейчас в доме продолжается восстановление конструктивных элементов, ремонтируют кровлю, фасад, устанавливают новые окна и заменяют коммуникации.

«Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — сказал глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.

Строительный контроль позволяет оценить качество проводимых работ и оперативно внести необходимые изменения.