Еще один дом в деревне Завалипьево подключили к газу по соцпрограмме в Чехове

Сотрудники филиала «Юг» «Мособлгаза» выполнили работы по проведению газопровода внутри участка и пуску газа в дом пенсионеров Александра и Марины Поповых. До недавнего времени населенный пункт, где живет семья, отапливался электричеством и дровами.

Александр Попов — ветеран боевых действий, он отдал службе в вооруженных силах 32 года. Для этой категории граждан предусмотрена льготная программа газификации. Дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.

«В деревне уже почти все соседи с газом, это очень удобно. Вот мы тоже решили, и нас очень порадовало, что есть льготная газификация. Заявку подали в январе, пока уладили все вопросы с документами… А трубу проложили быстро, сейчас уже и не видно почти, где копали. Мы очень довольны!» — поделился глава семьи Александр Попов.

В деревне Завалипьево около 100 домов. С начала программы социальной газификации подписали 27 договоров с жителями, осуществили 16 пусков газа в дома.