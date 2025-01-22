Еще один дом в деревне Ольгово подключили к газу в Дмитровском округе

Реализация программы социальной газификации продолжается в муниципалитете. Подключение очередного дома в Ольгове к системе газоснабжения стало долгожданным и радостным событием для его жителей.

Специалисты перед началом работ тщательно проверили готовность системы к подаче газа, герметичность всех соединений и работоспособность установленного оборудования. Все показатели были в норме, и голубое топливо начало поступать в дом.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что государственная поддержка помогает сделать жизнь в деревнях комфортнее и уютнее. «Мы продолжим работать над тем, чтобы каждый житель Дмитровского городского округа мог воспользоваться преимуществами социальной газификации и улучшить свои жилищные условия», — сказал

руководитель муниципалитета.

Программа социальной газификации включает в себя бесплатные работы по проведению газа внутри участка заявителя, предоставление газового оборудования стоимостью до 80 тысяч рублей. Право на льготы имеют многодетные семьи; члены семей участников и ветеранов Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий и другие льготные категории граждан, полный список которых можно найти на сайте «Мособлгаза».