Еще один дом построят в ЖК «Восточное Бутово» в деревне Боброво к осени

В жилом комплексе «Восточное Бутово» в деревне Боброво строят корпус 43.2. Процесс возведения здания проверяют инспекторы Главгосстройнадзора Московской области.

Дом высотой 24 этажа начали возводить в августе прошлого года. Проект реализовали уже на 12%.

Подрядчик завершил монолитные работы и кладку стен на первом этаже. Сейчас специалисты монтируют наружные инженерные сети.

Строительство планируют закончить к сентябрю будущего года.

Многоквартирный дом станет частью мини-города «Восточной Бутово», который состоит из 45 зданий.

На территории сейчас также строят еще три жилых дома, школу и два детских сада. В комплексе уже возвели шесть дошкольных учреждений, две школы и поликлинику.