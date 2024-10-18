Еще один дом построили в ЖК «Три Квартала» в Ленинском округе

Новый дом построили в жилом комплексе «Три квартала» в Ленинском округе. Туда переедут 282 семьи.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь 18-этажного здания превысила 15,7 тысячи квадратных метров. Там обустроили 282 квартиры разной планировки. Входные группы создали по принципу безбарьерной среды. На территории ЖК расположены игровые и спортивные площадки, мечта для отдыха и выгула собак, магазины и многое другое.

Жилой комплекс расположен в 10 минутах езды от метро «Домодедовская». Он состоит из 11 18-этажных зданий.

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