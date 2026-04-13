Еще один дом построили в ЖК «Оптима» в Домодедове

В жилом комплексе «Оптима» в Домодедове построили еще один дом. Здание находится на Ледовской улице.

Министр жилищной политики Подмосковья Елена Волкова сообщила, что ведомство выдало группе компаний «Премьера» разрешение на ввод здания в эксплуатацию. В 18-этажный дом площадью свыше 19 тысяч квадратных метров переедут 544 семьи.

Застройщик предусмотрел квартиры разной планировки. На территории обустроят дворы с детскими и спортивными площадками, а также зонами отдыха.

В жилом комплексе «Оптима» возведут восемь домов (в эскплуатацию ввели уже три из них), два детских сада и школу. На первых этажах зданий разместят магазины, аптеки, пункты выдачи и другие объекты.