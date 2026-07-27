Еще один дом построили в ЖК «Киноквартал» в Королеве

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию нового жилого дома в составе жилого комплекса «Киноквартал» в Королеве. Здание общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров рассчитано на 247 квартир.

На территории комплекса создали прогулочные экотропы, детские игровые площадки, воркаут-зоны, волейбольные площадки и беседки для отдыха. В шаговой доступности находятся магазины, кофейни, салон красоты, детский сад с развивающим центром, а школы, поликлиники и спортивные объекты расположены в нескольких минутах езды.

Комплекс построили на территории бывшего Дома творчества кинематографистов «Болшево», где создавали сценарии известных советских фильмов. Проект объединяет современные строительные технологии, продуманные планировки и архитектурную концепцию, вдохновленную историей отечественного кино. Три монолитно-кирпичных корпуса получили тематические названия: «Сценарист», «Режиссер» и «Актер».

Комплекс расположен на берегу Клязьмы в зеленой части Королева, рядом с национальным парком «Лосиный остров». До железнодорожной станции Фабрика 1 Мая можно дойти примерно за 15 минут, а дорога до станции Ростокино занимает около 36 минут.

К 2028 году там планируют открыть станцию МЦД-5 Болшево, которая улучшит транспортную доступность и обеспечит пересадки на несколько линий метро.

Застройщиком выступает компания «Киноквартал».