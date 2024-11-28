Еще один дом построили в ЖК «1-й Шереметьевский» в Химках

Новый корпус построили в ЖК «1-й Шереметьевский» в Химках. Разрешение на ввод здания в эксплуатацию выдали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Дом находится в микрорайоне Подрезково, в пешей доступности от строящихся школы и детского сада. Новоселье здесь отпразднует 261 семья.

Корпус состоит из четырех секций. Отличительной особенностью дома станет высокий класс энергетической эффективности и наличие лоджий. Здание начали строить весной 2023 года с использованием индустриальной технологии домостроения. Внешние стеновые конструкции монтировались уже с установленными окнами и облицовкой. Это позволило сократить сроки и сдать дом на месяц раньше, чем планировалось.

Территорию рядом с корпусом благоустроили. Здесь уже есть тротуары, гостевые парковки, площадка с качелями и деревьями, которые сохранили при строительстве здания.

Из ветхих и изношенных домов — в построенные по новым стандартам. Такая задача стоит перед программой реновации. Первые проекты Подмосковья запустили в 2021 году, сейчас в работе их — свыше 300.