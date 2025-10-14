Еще один дом газифицировали в деревне Боково в Богородском округе

В деревне Боково Богородского округа завершились работы по газификации частного домовладения. Проект позволил пожилым хозяевам перейти на постоянное проживание с системами отопления и горячего водоснабжения.

Ранее дом использовался как дача с печным отоплением, что создавало значительные неудобства, особенно зимой. Теперь же жильцы могут наслаждаться комфортом и теплом своего дома в любое время года.

Владельцы выразили благодарность специалистам АО «Мособлгаз», которые не только качественно выполнили все необходимые работы, но и проявили заботу и уважение к пожилым людям. Профессионализм команды стал важным фактором в успешной реализации проекта.

Чтобы помочь другим жителям подготовиться к газификации, на официальном сайте АО «Мособлгаз» размещена памятка с информацией о порядке подключения домов к газу в разделе «Социальная газификация».