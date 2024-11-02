Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Ступине. Туда переедут 356 человек.

Здание на улице Горького в Ступине почти достроили, сообщили в подмосковном Минстрое. Туда из 121 аварийного помещения переедут 356 человек. Общая площадь расселенного фонда превысила 3,7 тысячи квадратных метров.

Работы провели по нацпроекту «Жилье и городская среда». Сдать объект планируют до конца года.

«Строители производят монтаж подъездных дверей, ограждающих конструкций балкона, ведется отделка квартир, пусконаладочные работы лифтового оборудования, систем пожарной сигнализации и диспетчерской связи, работы по благоустройству территории», — уточнили в ведомстве.