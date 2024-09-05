Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Шатуре

Пресс-служба администрации городского округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Шатура

Администрация городского округа Шатура заключила муниципальный контракт на выполнение работ по строительству многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья. Он расположится в 5-м микрорайоне на Спортивной улице.

Проектно-изыскательная работа продлится до конца декабря, а в январе начнется строительство. Подрядчик возведет семиэтажный дом на площади в два гектара. Туда переедут 621 человек из 263 квартир. Муниципалитет расселит более 16 аварийных домов по улицам Московской, Первомайской, Школьной, 1-е Мая, Интернациональной, Ленина, Клары Цеткин, Савушкина и Чехова, а также на Больничном проезде и проспекте Ильича.

По контракту подрядчик должен сдать новостройку в ноябре 2025 года.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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