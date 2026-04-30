Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Щелкове в 2027 году

В Щелкове продолжается строительство нового жилого дома на Заречной улице. По данным Главгосстройнадзора Московской области, степень готовности объекта достигла примерно четверти.

Работы проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», они направлены на расселение жителей из аварийного жилфонда.

Будущая многоэтажка станет новым домом для переселенцев из микрорайона Дальний Воронок. Здание пятисекционное с переменной этажностью – от 15 до 17. Внутри разместят 330 квартир различной планировки, рассчитанных на переезд порядка тысячи человек. В целом программа переселения в этом районе охватывает около 2300 жителей.

Новый дом возводят в уже сформировавшейся городской среде, где в шаговой доступности находятся образовательные учреждения, объекты досуга и спорта, а также остановки общественного транспорта. Это позволит будущим жильцам быстро адаптироваться к переезду без потери привычного уровня комфорта.

Завершение строительства намечено на 2027 год.