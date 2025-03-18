Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Подольске к 2026 году

Новый дом для переселенцев из аварийного жилья продолжают строить в поселке Южном в Подольске. Завершить работы планируют в 2026 году.
Сейчас на объекте ведут монолитные работы, рассказали в региональном Минстрое.
В поселке Южном находятся 30 многоквартирных домов общей площадью 16,7 тысячи квадратов, которые подлежат расселению. В ходе первого этапа новое жилье получат 199 семей. Затем в поселке приступят к возведению второго 17-этажного дома на 223 квартиры.
Новостройку возводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» за счет бюджетных средств.
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