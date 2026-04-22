Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья построили в Ступине

В Ступине завершили строительство нового жилого дома, предназначенного для переселения людей из аварийного фонда. Об этом рассказала министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

Новостройка, которую возвела компания «Тройка плюс», рассчитана на 230 человек, которые ранее проживали в 154 аварийных помещениях общей площадью около шести тысяч квадратных метров. В ближайшее время они смогут переехать в современные квартиры.

На первом этаже откроют магазины и предприятия сферы услуг, что сделает повседневную жизнь новоселов удобной.

Придомовую территорию благоустроят с учетом разных потребностей жителей: появятся парковочные места, игровые зоны для детей, спортивные площадки и тихие уголки для отдыха с беседками и скамейками. Двор будет изолирован от автомобилей.

В шаговой доступности расположены ключевые социальные объекты — школа, детский сад и поликлиника.

Сам жилой комплекс представляет собой многоквартирный дом с монолитно-кирпичной конструкцией. В здании два подъезда, высота — до 10 этажей.

Особое внимание уделили энергоэффективности: дом соответствует высокому классу A++, что позволит снизить затраты на коммунальные ресурсы. Для маломобильных жителей и гостей предусмотрели понижающие площадки.

Детям доступны современные игровые пространства, а для жителей, ведущих активный образ жизни, оборудовали спортивную зону. Также на территории предусмотрели гостевую парковку.