Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья построили в Клину
Дом для переселенцев из аварийного жилья построили в Клину. Туда переедут 275 человек.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в девятиэтажном доме обустроили 122 квартиры общей площадью более 5,6 тысячи квадратных метров. Они полностью готовы для заселения.
В пешей доступности находится Сестрорецкий парк, а также детская школа искусств, поликлиника и другие социальные объекты.
Комфортные кварталы по программе КРТ в Подмосковье строят ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие.
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