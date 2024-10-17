Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья построили в Клину

Дом для переселенцев из аварийного жилья построили в Клину. Туда переедут 275 человек.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в девятиэтажном доме обустроили 122 квартиры общей площадью более 5,6 тысячи квадратных метров. Они полностью готовы для заселения.

В пешей доступности находится Сестрорецкий парк, а также детская школа искусств, поликлиника и другие социальные объекты.

Комфортные кварталы по программе КРТ в Подмосковье строят ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие.

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