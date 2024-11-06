Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья построили в Дмитрове

Девятиэтажный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья построили в микрорайоне Строителей поселка Некрасовский в Дмитрове. Туда переедут 574 человека.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, застройщик уже подал документы на получение разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Дом сдадут с полной отделкой всех квартир.

В новостройку переедут 222 семьи, которые сейчас проживают в аварийных домах. Общая площадь расселения составит более 13 тысяч квадратных метров.

До конца года в Дмитрове сдадут еще три дома для переселенцев. Они появятся в поселке Деденево, микрорайоне ДЗФС и в Яхроме.