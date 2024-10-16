Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья поставили на кадастр в Можайске

Дом для переселенцев из аварийного жилья построили на улице Полосухина в Можайске. Туда переедет 61 семья.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, здание уже поставили на кадастровый учет. Благодаря этому новоселы смогут оформить право собственности, прикрепиться к поликлинике, записать детей в сады и школы.

Дом построили в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Площадь здания превышает три тысячи квадратных метров. Ключи от квартир получат 148 человек, которые сейчас живут в деревнях Шохово и Настасьино, поселках Колычево, Уваровка и Медико-инструментального завода.

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