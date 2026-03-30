Еще один дом для переселенцев из аварийного фонда построят в Воскресенске

Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья начнется в городе Белоозерский. Площадка под будущую новостройку расположена рядом со 2-м микрорайоном и улицей Российской.

Новый дом будет представлять собой здание из трех секций высотой в шесть этажей. В нем разместят 140 квартир различной площади.

Строители приступят к активным работам уже в начале апреля. Первоочередными задачами станут возведение подъездной дороги к участку, обустройство строительного городка и расчистка территории.

Новое жилье получат переселенцы из аварийных домов, расположенных в Воскресенске, поселках Цюрупы и Хорлово, деревнях Золотово, Городище и Щербово, а также в селах Барановское, Фаустово и Невское.

Завершить строительство планируют к концу 2027 года. Работы проведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».