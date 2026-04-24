Сегодня 10:17 Еще один детский сад построят в ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе в этом году

Подмосковье

Благоустройство

Строительство

Детские сады

Балашиха

В жилом комплексе «Новоград Павлино» в Балашихе завершили ключевой этап строительства детского сада, рассчитанного на 205 мест. Девелопером выступила группа «Самолет».

Степень готовности здания достигла 76%. Ежедневно на площадке задействуют около 40 специалистов. Детский сад возводят в западной части жилого квартала. После открытия он будет принимать детей в возрасте от полутора до семи лет. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на третий квартал этого года. Сейчас продолжается монтаж инженерных коммуникаций, фасад практически завершен — его готовность оценивают в 90%. Строители приступили к чистовой отделке внутренних помещений. Параллельно благоустраивают прилегающую территорию. Общая площадь здания составляет 3,4 тысячи квадратных метров. Внутри предусмотрены девять групповых блоков с полноценной инфраструктурой.

Фото: Группа «Самолет»

Для физической активности оборудуют отдельный зал, а для творческих занятий и мероприятий — музыкальное пространство со сценой и проектором. Также предусмотрены специализированные помещения для кружков, медицинский блок с процедурной, пищеблок и кабинеты психолога и логопеда.

В здании входы находятся на уровне земли, предусмотрены широкие коридоры и дверные проемы, а также адаптированные санитарные комнаты.

На территории детского сада создадут отдельные игровые площадки для каждой группы.Помимо этого, появятся спортивные зоны.

Во дворе высадят деревья и кустарники, установят освещение и проложат пешеходные дорожки. Для безопасности организуют видеонаблюдение. Также предусмотрят временную парковку для сотрудников и родителей. Жилой комплекс расположен примерно в 13 километрах от МКАД по Носовихинскому шоссе, он соседствует с крупными лесопарками — Павлинским, Салтыковским и Ольгинским.

Уже сейчас в шаговой доступности для жителей работают магазины, аптеки и кафе, а также открыты три детских сада и школа. В дальнейшем в рамках проекта планируется строительство еще одного детского сада на 220 мест, школы на 1600 учеников и поликлиники со станцией скорой помощи.