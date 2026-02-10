Еще один детский сад построят в ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе до конца года

В жилом комплексе «Новоград Павлино» в Балашихе строят четвертый детский сад. Здание готово более чем наполовину.

Девелопером выступает группа «Самолет». Рабочие уже возвели каркас, уложили крышу и установили окна. Внутри они прокладывают коммуникации и занимаются отделкой. Каждый день на площадке работают около 40 человек.

Новый сад рассчитан на 205 дошкольников в возрасте от полутора до семи лет. В трехэтажном здании площадью 3,4 тысячи квадратных метров создадут необходимые условия для комфорта и развития детей. Запланированы девять просторных групп с игровыми, спальнями и туалетами.

Также в саду обустроят спортивный и актовый залы, кабинеты для творческих занятий, логопеда и психолога, медицинский блок и кухню. Здание сделают доступным для маломобильных людей: без ступенек у входа, с широкими дверьми и коридорами.

Во дворе для каждой группы организуют отдельную игровую площадку с навесами. Также появится спортивная зона с лабиринтами, поле для футбола и баскетбола. Территорию озеленят.

«Новоград Павлино» находится в Балашихе, недалеко от лесопарков. Для жителей уже работают три детских сада, школа, магазины и кафе. В будущем в комплексе планируют построить еще один сад, большую школу и поликлинику.

Социальные объекты в таких жилых комплексах, как «Новоград Павлино», застройщики возводят за счет внебюджетных средств, в рамках общей концепции развития территории.

Детский сад откроют уже в этом году.