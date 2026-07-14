Еще один детский сад построят в Ленинском округе в 2027 году

В жилом комплексе «Восточное Бутово» в Ленинском округе продолжается строительство нового детского сада, который сможет принять 150 человек. После ввода в эксплуатацию он станет седьмым дошкольным учреждением на территории микрорайона, где продолжается активное развитие социальной инфраструктуры.

Для жителей уже работают шесть детских садов из 10 запланированных, две школы из четырех, а также поликлиники для детей и взрослых.

Новое трехэтажное здание общей площадью свыше четырех тысяч квадратных метров будет рассчитано на семь групп для детей в возрасте от двух до семи лет. Открытие учреждения позволит увеличить количество мест в дошкольных организациях и обеспечить юных жителей современными условиями для воспитания, обучения и развития.

Проектом предусмотрены игровые и спальные помещения, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и педагога-психолога, медицинский блок, а также пищеблок полного цикла. Кроме того, родители смогут получать консультации специалистов по вопросам развития и воспитания детей. Для сотрудников оборудуют административные и хозяйственные помещения.

Процесс строительства находится под контролем Главгосстройнадзора Московской области. По итогам очередной инспекционной проверки готовность объекта оценили в 30%.

Завершить все строительные работы планируют о втором квартале 2027 года. Реализацией проекта занимается специализированный застройщик «Лотан».