Еще один детский сад построили в ЖК «Зеленые Аллеи» в Видном

В жилом комплексе «Зеленые Аллеи» в Видном открыли третий детский сад. На церемонии присутствовали представители администрации Ленинского округа и сотрудники проектной команды застройщика — группы «Самолет».

Руководству детского сада передали символический ключ, после чего для гостей провели экскурсию по зданию и небольшую праздничную программу.

Учреждение рассчитано на 155 детей: в трехэтажном здании площадью свыше 2,8 тысячи квадратных метров разместили шесть групп для воспитанников от двух до семи лет. Помещения распределены по возрасту — младшие группы находятся на первом уровне, старшие выше.

В каждой группе предусмотрели игровые комнаты, спальни, буфетные зоны, раздевалки и санитарные помещения. Также в учреждении оборудовали медицинский кабинет с процедурной и пищеблок полного цикла с горячим и холодным цехами.

Для занятий предусмотрели отдельные пространства: два кабинета для кружков, залы для занятий музыкой и физкультурой, а также комнаты логопеда и психолога.

Фасад здания выполнили в едином стиле с окружающей застройкой за счет простых линий и выделенного входа в форме портала из алюминиевых панелей, который повторяет оформление окон.

В отделке использовали белый и шафраново-желтый цвета.

Территорию вокруг благоустроили: проложили прогулочные дорожки, подключили освещение, высадили молодые деревья и кустарники, оборудовали спортивную площадку и отдельные игровые зоны для каждой группы с навесами.

Жилой комплекс расположен примерно в четырех километрах от МКАД, в 15 минутах ходьбы находится станция Расторгуево, рядом проходят маршруты общественного транспорта, а неподалеку расположены Видновское лесничество и Тимоховский лесопарк.

В составе квартала уже возвели 14 жилых домов, школу на 600 мест, три садика на 410 детей и поликлинику, рассчитанную на 100 посещений за смену.