Еще один детский сад построили в ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедове

В жилом комплексе «Прибрежный Парк» в Домодедове ввели в эксплуатацию новый детский сад. Группа «Самолет» получила соответствующее разрешение от Министерства жилищной политики Подмосковья.

Это уже второй детский сад в комплексе — первый, рассчитанный на 300 дошкольников, открыли осенью 2024 года.

Новое трехэтажное здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров готово принять 150 детей в возрасте от полутора до семи лет. Для них организовали шесть групп.

На первом этаже разместили ясли с теплыми полами и прямым выходом на участок. На втором этаже предусмотрели помещения для ребят постарше — там же находится спортивный зал и комнаты для творческих кружков. Третий этаж отвели под подготовительную группу, просторный музыкальный зал и кабинеты логопеда и психолога.

В здании оборудовали современный пищеблок, а у входа — удобную колясочную и велопарковку.

Во дворе для каждой группы построили отдельную площадку с теневыми навесами. Дети смогут играть в песочницах, лабиринтах, заниматься футболом и баскетболом, а также использовать развивающие панели.

Территорию огородили и озеленили.

Жилой комплекс «Прибрежный Парк» строят в девяти километрах от МКАД рядом с трассой М-4 «Дон» и станцией Ленинская. Там планируют открыть поликлинику, школу на 1650 мест, спортивный центр и многоуровневую парковку.