Еще один частный дом в Коломне газифицировали по социальной программе

Реализация президентской программы социальной газификации продолжается в городском округе. Еще один дом на Майской улице стал 346-м подключенным к голубому топливу.

Глава многодетной семьи, которая проживает в доме, рассказал, что раньше они жили в городской квартире. Когда старшие из четверых детей выросли, стало тесно. Год назад семья перебралась в собственный дом, который построили сами. Долгожданное подключение газа стало большим событием для них.

«Пока сделали только первый этаж, но все равно здесь просторно, с квартирой не сравнить. Поставили теплицу, развели кроликов, посадили деревья, а теперь и газ», — поделился мужчина.

Он добавил, что в прошлом году, когда зима была особенно морозной, счета за электрическое отопление достигали 18-19 тысяч рублей в месяц. Теперь дом отапливается природным газом, что позволяет семье значительно экономить.

Подробности о программе социальной газификации, условиях и льготах опубликованы на сайте «Мособлгаза».