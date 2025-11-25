Еще один бизнес-проект получил статус социального предприятия в Котельниках
В Котельниках еще один бизнес-проект получил официальный статус социального предприятия. Заместитель главы городского округа Мария Галузо посетила медицинский центр «Центр М», который успешно работает в микрорайоне Силикат на протяжении почти 10 лет.
Центр специализируется на стоматологической помощи, а в сентябре в его структуре открылся новый центр проблемной стопы. Специалисты-подологи центра проводят диагностику стоп с использованием современного оборудования, а также помогают пациентам справиться с различными деформациями и дефектами стопы.
Руководитель центра Елена Лебедева отметила, что решение открыть центр подологии было принято в ответ на растущий спрос на квалифицированные медицинские услуги в этой области, особенно среди подростков.
Напомним, для социальных предприятий, работающих по франшизе, Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области ежегодно проводит конкурсы на предоставление субсидий до двух миллионов рублей.
За информацией о мерах финансовой поддержки для малого бизнеса можно обратиться на инвестиционный портал Московской области или в управление экономического развития администрации Котельников по телефону: 8 495 559 73 52.