Еще один бизнес-проект получил статус социального предприятия в Котельниках

В Котельниках еще один бизнес-проект получил официальный статус социального предприятия. Заместитель главы городского округа Мария Галузо посетила медицинский центр «Центр М», который успешно работает в микрорайоне Силикат на протяжении почти 10 лет.

Центр специализируется на стоматологической помощи, а в сентябре в его структуре открылся новый центр проблемной стопы. Специалисты-подологи центра проводят диагностику стоп с использованием современного оборудования, а также помогают пациентам справиться с различными деформациями и дефектами стопы.

Руководитель центра Елена Лебедева отметила, что решение открыть центр подологии было принято в ответ на растущий спрос на квалифицированные медицинские услуги в этой области, особенно среди подростков.