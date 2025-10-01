Еще один автобусный маршрут для школьников запустят в Звенигороде

Школа в микрорайоне Южный в Звенигороде Одинцовского городского округа получила специализированный транспорт, который предназначен для перевозки учащихся. Сейчас в администрации округа работают над согласованием маршрута следования автобуса.

На личном приеме у главы Одинцовского округа Андрея Иванова мать троих детей обратилась с проблемой недостаточной транспортной доступности школ в микрорайоне. Женщина рассказала, что ее дети вынуждены каждый день преодолевать путь пешком до учебного заведения из-за неудобного расписания общественного транспорта. При этом пеший маршрут стал испытанием — он проходит вдоль оживленных дорог и в темное время суток представляет опасность для детей.

Депутат Марианна Кристаллинская, присутствующая на встрече, отметила, что вопрос уже находится в процессе решения. Администрация округа активно работает над тем, чтобы организовать безопасный и удобный транспорт для детей. Также планируется, что школьный автобус начнет курсировать в ближайшие недели.