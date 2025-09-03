Еще один автобус добавили на маршрут 38К в Красногорске

Депутат Красногорского совета депутатов Артур Бадретдинов проверил работу городского транспорта на маршруте 38К, который проходит от жилого комплекса «Изумрудные холмы». По словам Бадретдинова, аналогичную проверку проводили в ноябре 2024 года.

Тогда собрали данные о пассажиропотоке и пиковых часах движения, чтобы оптимизировать расписание. Почти год спустя по результатам мониторинга было принято решение добавить еще один малый автобус на маршрут. В настоящий момент на линии курсируют семь автобусов, интервал движения сократился с 15 до семи минут.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков подчеркнул, что при организации пассажирских перевозок важно действовать проактивно, особенно в густонаселенных районах.

По его словам, власти продолжают работу по увеличению парка автобусов на действующих маршрутах и запуску новых с учетом застройки микрорайонов и реального пассажиропотока.