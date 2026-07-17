Еще один автобус большого класса запустят на маршруте №22 в Химках

В Подмосковье продолжают выпускать на линии новые автобусы. С 20 июля еще одна машина большого класса выйдет на маршрут «Мострансавто» № 22 «станция Химки — Химки (микрорайон Сходня)».

Так, с понедельника на линии будут ходить сразу четыре автобуса большого класса. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры подчеркнули, что машины смогут выполнять 40 рейсов за одну смену.

В ведомстве также напомнили, что на маршруте в Химках действуют льготы по социальным картам жителей Московской области. Пассажиры имеют возможность оплатить проезд банковскими картами, а также транспортными — «Тройка» и «Стрелка».