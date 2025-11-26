Еще один аварийный дом на Фряновском шоссе в Щелкове снесут в этом году

Аварийный дом № 44 на Фряновском шоссе в Щелкове начали сносить. Постройка 50-х годов прошлого века со временем стала ветхой, ее расселили по проекту развития территории.

Как рассказали в Мособлархитиектуре, двухэтажный дом построили в 1956 году. Его площадь — около 650 квадратных метров. Со временем здание пришло в аварийное состояние. По договору о развитии территории жилого квартала его расселили в третьем квартале этого года. Сейчас на объекте ведут демонтаж конструкций. Завершить работы планируют в этом году.

Ранее на Фряновском шоссе снесли еще два многоквартирных дома. Общий объем ликвидированного аварийного жилья превысил 960 квадратных метров.

Всего новые квартиры получили 16 семей.

Всего в Щелкове выявили 421 недостроев и аварийных домой. Из них 313 уже снесли или привели в порядок. Работу в этом направлении продолжат.