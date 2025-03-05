Еще один акушер-гинеколог пополнил штат поликлиники № 2 в Балашихе

В поликлинике № 2 Балашихи начала свою работу новый врач-акушер-гинеколог Гузель Джураевна Ишмурадова. Девять лет она посвятила заботе о женском здоровье.

Гузель Джураевна обучалась восемь лет в университете на факультете «Лечебное дело» и прошла ординатуру по акушерству и гинекологии. Дополнительно она повысила свою квалификацию, пройдя курсы в Центре ЭКО в Ижевске.

С 2022 года она работала дежурным врачом и акушером-гинекологом в больнице Краснодарского края. В Балашихе Гузель работает около месяца и планирует после окончания испытательного срока подать документы на получение полагающихся льгот, включая единоразовую выплату в размере 300 000 рублей.

«Я выбрала профессию врача не случайно: моя мама была акушером, и все детство я провела в роддоме, где она работала. Когда я подросла, поняла, что тоже хочу стать медиком», — поделилась Гузель Ишмурадова.

Врач ведет прием женщин и беременных с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:20. Записаться на прием можно через регистратуру поликлиники № 2, терапевта, дежурного врача, по телефону 122 или на портале Госуслуг.