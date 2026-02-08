Еще один агрокласс открыли в школе Подольска

В школе имени Героя Российской Федерации Николая Куимова более 50 учеников начнут осваивать аграрные профессии. Новые классы вошли в федеральный проект «Кадры в агропромышленном комплексе».

Первый агрокласс начал работу два года назад в одном из филиалов школы, и его ученики готовятся к выпуску.

Директор школы Алена Троянова сообщила, что в следующем учебном году планируется открыть агротехнологические классы для учеников девятых и шестых классов, которые станут основой для предпрофессионального десятого и предпрофильного седьмого классов.