Еще один агрокласс открыли в школе Подольска
В школе имени Героя Российской Федерации Николая Куимова более 50 учеников начнут осваивать аграрные профессии. Новые классы вошли в федеральный проект «Кадры в агропромышленном комплексе».
Первый агрокласс начал работу два года назад в одном из филиалов школы, и его ученики готовятся к выпуску.
Директор школы Алена Троянова сообщила, что в следующем учебном году планируется открыть агротехнологические классы для учеников девятых и шестых классов, которые станут основой для предпрофессионального десятого и предпрофильного седьмого классов.
По ее словам, партнеры и спонсоры помогли приобрести оборудование для пищевого производства. Также в школе с 2024 года работает центр образования «Точка роста» естественно-научной направленности, лаборатории которого будут использоваться в образовательном процессе.
На открытии присутствовал министр сельского хозяйства Московской области Дмитрий Черепнин. Он отметил, что сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность являются перспективными направлениями с конкурентоспособными зарплатами.
Школьники шестых и девятых классов уже провели первый научный опыт, рассмотрев живую клетку под микроскопом. Такие практические занятия помогают закрепить знания по биологии, химии и биотехнологии и подготовиться к поступлению в профильные вузы.