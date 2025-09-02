Сегодня 10:39 Еще один агрокласс откроют в Емельяновской школе в Коломне 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве заключено между Емельяновской школой, Рязанским агротехнологическим университетом, Коломенским аграрным колледжем, а также предприятием «Емельяновка». Новый класс будет открыт в рамках федерального проекта «Агротехклассы: кадры в АПК».

Агротехнические классы при Емельяновской школе работают со дня ее основания, уже более 30 лет. Но только теперь у выпускников школы появляется реальный шанс попасть в аграрный колледж или вуз, а затем и устроиться на работу в местное сельхозпредприятие.

«Мы будем участвовать в создании этого агрокласса, будет покупаться соответствующее оборудование, чтобы дети не только учились, но и имели определенный опыт, видели, как развивается и растет растение, и, тем самым, проявляли интерес к этой специальности. Дальше будем с ними работать в близком контакте, приглашать на предприятие, на поля — у нас уже есть такой опыт», — рассказал генеральный директор АО «Предприятие „Емельяновка“» Абдула Абдулаев.

Школьников ждет углубленное изучение профильных предметов, знакомство с профессиями агропромышленного комплекса, посещение предприятий и специализированные проекты. В новом учебном году в Емельяновской школе ждут не только деревенских, но и городских ребятишек — всех тех, кто стремится получить опыт «работы на земле» и сельскохозяйственную специальность.