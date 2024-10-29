Еще на двух улицах в Воскресенске завершили ямочный ремонт

В городском округе Воскресенск ликвидируют ямы на дорогах. Уже завершили ремонт на улицах Гаражная и Некрасова.

Для восстановления дорог рабочие Муниципального бюджетного учреждения «БиО» используют горячий асфальт. С учетом жалоб жителей в Воскресенске сформировали список улиц, где отремонтируют дорожное полотно. Центральное внимание при составления перечня уделили наиболее загруженным участкам.

Сегодня восстановили дороги на улице Гаражной в микрорайоне Цемгигант и на улице Некрасова в микрорайоне Красный строитель. Вскоре строители приступят к дорожным работам на подходе к железнодорожной станции «Шиферная» по Колыберевской улице.

На автодороге в деревне Золотово рабочие установят «лежачие полицейские». Их сконструируют из горячего асфальтобетона и разместят на Зараевской улице.

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