Еще на 6 дорогах Подмосковья отремонтировали остановки

В ходе обследования специалисты выявили поврежденные остановки, которые вскоре восстановили для повышения комфорта и безопасности жителей и гостей Московской области. Работы по ремонту остановочных павильонов провели на улице Заречной в Лобне, улице Пушкина в Луховицах, улице Вокзальной в микрорайоне Востряково в Домодедове и на Вертлинском шоссе в Солнечногорске. В Подольске остановки отремонтировали на двух улицах — Кирова и 43-й Армии.

Представители Минтранса Московской области отметили, что обследование инфраструктуры на дорогах региона проводится еженедельно. В рамках этих проверок специалисты фокусируются на состоянии дорожной инфраструктуры, включая остановочные пункты и павильоны, дорожные знаки, ограждения, искусственные неровности, освещение и светофоры.

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