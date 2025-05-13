Еще на 4 улицах в Балашихе проверили качество благоустройства дворов

Начальник управления благоустройства Балашихи Максим Сидоркин и депутат Совета депутатов Ульяна Кондрякова провели обход городских территорий, оценив состояние дворов и общественных зон на улицах Пролетарская, Новая, Школьная и Бульвар Цветов. В мероприятии приняли участие представители управляющей компании, коммунальных служб и активные горожане

Комиссия проверила качество уборки территории, освещение и озеленение. Участники встречи обсудили предложения жителей по улучшению городских пространств. Одной из ключевых идей стало создание пешеходной дорожки в рамках программы «Народные тропы».

«Мы зафиксировали все инициативы жителей и включили их в план работы. Такие встречи помогают нам учитывать мнение горожан и делать город удобнее», — отметил Максим Сидоркин.

Благоустройство в Балашихе — это совместный вклад жителей и властей в развитие города. Яркий пример — сквер на улице Пролетарская, обновление которого во Всероссийском рейтинговом голосовании поддержали около девяти тысяч человек. Общественное пространство стало продолжением «Бульвара Цветов», популярной площадкой для праздников и частью пешеходного маршрута к станции МЦД-4.