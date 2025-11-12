Еще на 2 контейнерных площадках в Истре установили камеры видеонаблюдения

В муниципальном округе Истра продолжают устанавливать видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный регион». На этой неделе устройства разместили еще на двух контейнерных площадках.

Они расположены на улице Сосновой в деревне Красновидово и вблизи дома № 28 Б на Рыбачьей улице в деревне Раково. Видеокамеры помогают выявлять нарушения, связанные с незаконным сбросом строительных и крупногабаритных отходов.

Всего в муниципальном округе Истра установили 2377 видеоустройств. Камеры обеспечивают регулярный мониторинг ключевых точек сбора мусора и повышают уровень экологической ответственности жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что задача «Победить мусор» — одна из приоритетных в регионе. Для этого модернизируют контейнерные площадки по сбору твердых коммунальных отходов, ужесточают правила перевозки мусора и штрафы, развивают систему видеонаблюдения.