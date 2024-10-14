Еще на 12 дорогах Подмосковья этим летом отремонтировали ограждения

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные тросовые перильные и металлические ограждения на 12 региональных дорогах этим летом. Об этом рассказали в Минтрансе Московской области.

Как пояснили в ведомстве, ограждения привели в порядок в Балашихе, Жуковском, Котельниках, Щелкове, Пушкино, Ступине, Рузе, а также в Можайском и Богородском городских округах региона.

В Минтрансе Подмосковье добавили, что обследование региональных дорог проводится еженедельно, специалисты обращают особое внимание на состояние элементов, которые влияют на дорожную инфраструктуру и безопасность движения.

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