Еще на 11 дорогах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки

Специалисты Мосавтодора отремонтировали дорожные знаки на 11 региональных дорогах. Обновленные указатели появились в Ступине, Люберцах, Раменском, Черноголовке и других городских округах Подмосковья.

Как рассказали в Минтрансе Московской области, отсутствующий, выцветший или сломанный дорожный знак несет в себе опасность для автомобилистов. Водители не только не могут правильно сориентироваться на местности, но и рискуют попасть в аварию из-за неверной оценки дорожной обстановки.

Знаки отремонтировали на Кооперативной улице в Жуковском, Новой улице в дачном поселке Красково под Люберцами, на Советской улице в Электрогорске и в других городских округах региона.

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