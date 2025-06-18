Еще на 10 улицах в Реутове установят новые светильники до конца 2025 года

По программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Светлый город» еще на 10 улицах в Реутове установят новые фонари. Все работы завершат до конца 2025 года.

Обновление уличных светильников, среди других тем, обсудили на еженедельном оперативном совещании в администрации Реутова.

«Очень важно синхронизировать эти работы с городскими службами. Мы должны продумать определенную последовательность действий, чтобы работа одних структур не мешала и не сводила к нулю работу других», — отметил первый заместитель главы Реутова Алексей Ковязин.

Он привел в пример модернизацию улицы Мира, где сейчас ремонтируют дороги. Фонари там необходимо установить до того, как будет уложен асфальт, иначе можно повредить покрытие.

Систему освещения обновят у дома № 8 по улице Октября, вблизи домов № 11 и № 13 на Юбилейном проспекте, рядом с домом № 8 на Носовихинское шоссе, у дома № 2 на улице Победы, вблизи дома № 1 на Комсомольской улице, рядом с домами № 51-№ 83 на проспекте Мира, у дома № 8 на Парковой улице, а также на улицах 5-я Линия, 7-я Верхняя линия и Фабричной.