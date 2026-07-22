Еще двум выпускникам вручили медали после пересдачи ЕГЭ в Наро-Фоминске

Заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина 21 июля вручила медали выпускникам 2026 года. Михаил Иванов из Апрелевской школы № 1 и Татьяна Слажнева из Алабинской школы не присутствовали на основной церемонии награждения, так как ждали результатов пересдачи ЕГЭ в «президентские дни» 8 и 9 июля.

Всего в этом году правом пересдать экзамен по одному из предметов воспользовались 206 выпускников округа.

Михаил пересдавал русский язык. Признается, что гуманитарные науки — не его конек. На ЕГЭ он получил 69 баллов, решил улучшить результат. Проанализировав ошибки, сдал гораздо лучше — 81 балл и заслуженная золотая медаль.

Татьяна Слажнева пересдавала химию и подтвердила свой результат. Серебряная медаль стала наградой за целеустремленность, терпение и желание исследовать. Таня планирует поступить в медицинский вуз и стать первым медиком в семье.

Ребята — выпускники школ-рекордсменов этого года по количеству медалей. В Апрелевской школе № 1 — 27 медалистов, в Алабинской — 23.

Светлана Малыхина и председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов поздравили ребят и их мам, отметив колоссальную поддержку родителей и труд выпускников. В этот день звучало много смеха, шуток и теплых слов. Сейчас ребятам предстоит поступление.