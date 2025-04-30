Еще двум ветеранам в Балашихе присвоили звание «Почетных граждан»

В преддверии 80-летия Великой Победы председатель Совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов вручил знаки и удостоверения «Почетного гражданина городского округа Балашиха» двум заслуженным ветеранам — Ольге Ефимовне Суховой и Сергею Федоровичу Бесчастнову. Ранее это почетное звание уже получили еще четыре ветерана округа.

Ольга Ефимовна Сухова — живое свидетельство героической эпохи. Осенью 1943 года она была призвана в ряды Красной Армии и в непростых условиях служила поваром в авиационном полку на Белорусском фронте, обеспечивая горячим питанием советских летчиков. Именно на фронте она встретила своего будущего мужа и после Победы прошла вместе с ним весь армейский путь, оставаясь надежной опорой и поддержкой.

«Глядя в глаза этой удивительной женщины, я испытываю глубокое уважение. Люди, как Ольга Ефимовна, — живая история нашей страны, пример искреннего патриотизма и непоколебимой стойкости», — подчеркнул Геннадий Попов.

Почетное звание присвоено также Сергею Федоровичу Бесчастнову, чей жизненный путь и вклад в Победу составляют важную часть общей памяти о героических страницах отечественной истории.