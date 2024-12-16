Еще двум детям-сиротам в Волоколамске вручили жилищные сертификаты

Глава городского округа Волоколамск Наталья Козлова вручила жилищные сертификаты еще двум детям-сиротам. Право на покупку квартиры получили студентка третьего курса Красногорского колледжа Александра и молодой специалист в области охраны порядка Артем.

Дети сами выбирают, как потратить сертификат: получить готовую квартиру или воспользоваться выплатой.

«Что бы ни выбирали наши ребята, собственная недвижимость — это всегда хорошая опора в жизни и надежный фундамент будущего. Пожелала им успехов в труде, учебе и, конечно, спокойной счастливой жизни на приобретенных квадратных метрах», — сказала Наталья Козлова.

Отметим, что льготу получают совершеннолетние граждане, которые относятся к категории детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.