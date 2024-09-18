Еще двум детям-сиротам из Лобни вручили ключи от квартир

Глава городского округа Лобня Анна Кротова вручила ключи от новых квартир двум юным жительницам города. Надежда и Мария, получившие собственное жилье, уже успели осмотреть свои новые квартиры и остались довольны качеством ремонта и установленной сантехникой.

Теперь им предстоит лишь навести уют и отпраздновать новоселье. В своем Telegram-канале Анна Владимировна выразила надежду, что этот счастливый момент в жизни девушек наступит как можно скорее.

Еще один молодой житель Лобни, Александр, предпочел получить жилищный сертификат. С начала года это уже пятый такой документ, врученный ребятам, оставшимся без попечения родителей.

Глава города уверена, что Александр с ответственностью подойдет к выбору своей квартиры и продолжит строить свою жизнь в Лобне.

Анна Кротова пожелала Надежде, Марии и Александру успехов на пути к самостоятельной жизни, подчеркнув важность этого шага для их будущего.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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