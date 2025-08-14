Еще двух заблудившихся грибников спасли в лесах Подмосковья 13 августа

Сотрудники «Мособлпожспаса» 13 августа провели три успешные поисковые операции в лесах. Среди потерявшихся были два грибника.

Первым в Систему-112 поступило сообщение о пропаже 83-летней женщины с деменцией в Красногорске. Спасатели 227-й части прибыли в садовое товарищество «Зарница», получили информацию о пенсионерке от очевидцев и осмотрели близлежащие дворы и постройки.

«Вскоре специалисты решили проехать по проселочной дороге и заметили женщину. Она выглядела уставшей и немного растерянной. Работники подразделения побеседовали с ней, успокоили и убедились в удовлетворительном состоянии ее здоровья. После чего ее передали друзьям, которые встретили женщину с огромным облегчением и благодарностью», — отметил заместитель начальника части Александр Поздняков.

В Ступине в тот же день искали 84-летнюю слабослышащую женщину, которая отправилась за грибами.

«Через некоторое время спасатели успешно нашли потеряшку в лесополосе, она была уставшей, но способной передвигаться. Спасатели оказали психологическую помощь женщине, проверили ее самочувствие и доставили домой на служебном транспорте. Медицинская помощь ей не потребовалась», — пояснил старший смены посжарно-спасательной части № 334 Евгений Минкевич.

В районе садового товарищества «Дорожник» в Наро-Фоминском округе позже в среду заблудился 60-летний грибник. Члены поисковой группы позвонил ему и объяснили, как через приложение передать координаты.

«После чего спасатели начали прочесывать лесной массив, работая на отклик и поддерживая связь по телефону. Через два часа мужчину успешно нашли и вывели из леса», — сообщил заместитель начальника части №278 Юрий Яковлев.